Командующий корпусом стражей Исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами ответил на заявление президента США Дональда Трампа, согласно которому администрация возлагает на Иран ответственность за попытку штурма американского посольства в Багдаде.

«Мы не ведем страну к войне, но мы войны не боимся. Мы предупреждаем Америку: обращайтесь к иранскому народу как подобает. Если потребуется, у нас хватит сил чтобы сломить их не один и не два раза», — заявил военачальник (цитата по интернет-порталу newsru.co.il).

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