Все так привыкли видеть красавицу Шарлен всегда доброжелательной и улыбающейся, что не могли не заметить, что в последнее время даже на официальных фото она выглядит откровенно грустной. И вот в своём недавнем интервью южноафриканскому изданию Huisgenoot княгиня решилась, наконец, объяснить, в чём тут дело, пишет издание «7Дней».

«Знаете, иногда улыбаться бывает очень трудно… Я понимаю, как это может выглядеть со стороны, но вы же не знаете, что происходит на самом деле в моей жизни, — начала княгиня. — Я провожаю сейчас самый ужасный год в своей жизни. Он нанес мне сразу несколько очень болезненных ударов…». Как уточнила законная супруга принца Альбера, в этом году погибли сразу два её очень близких друга — с разницей всего в 10 дней. А потом тяжело заболел её отец, и ему пришлось подвергнуться сложной операции. И при этом она не имела возможности быть с ним рядом, так как он живет на родине княгини — в Южной Африке.

«Понимаю: я должна испытывать признательность по отношению к судьбе за то, что веду такую привилегированную жизнь. Но, признаюсь честно, я очень скучаю по дому, по моим друзьям, по родным…» — поведала Шарлен. Впрочем, иногда княгине всё же доводится навестить свою родину. А в феврале прошлого года, когда летала в Южную Африку, она впервые взяла с собой своих близнецов — принцессу Габриэллу и принца Жака. По словам Шарлен, её дети остались в полном восторге от путешествия. «Мама, страна, где ты родилась, такая большая и красивая!» — сказал ей тогда Жак. И, как призналась Шарлен, ей это было очень приятно.

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