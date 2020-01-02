Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации, сообщает Bloomberg.

Вместо новогоднего обращения рано утром 1 января Ким Чен Ын выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии КНДР. В числе прочего он заявил, что КНДР продолжит разработку стратегического оружия и не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.

Обычно новогодние послания публиковались в официальной газете Трудовой партии «Нодон Синмун». В 2019 году северокорейское телевидение показало превью обращения Ким Чен Ына в 8:45 1 января, а затем начало трансляцию в 9:00. Лидер КНДР говорил, сидя в кресле в кабинете с портретами его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира на стене. При этом он сменил свой привычный френч на европейский костюм с галстуком.

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