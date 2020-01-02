Евросоюз призывает Китай немедленно освободить протестантского пастора Ван И, осужденного на девять лет.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Ван И, руководитель неофициального церковного объединения, был ранее признан в Китае виновным в подрывной деятельности против государства и незаконном ведении бизнеса. Освободить Ван И Китай уже призвали США.

«ЕС обеспокоен ограничениями свободы религии и совести в Китае и призывает к немедленному освобождению пастора Ван И, которого тайно судили и приговорили к девяти годам тюремного заключения в связи с его мирной защитой свободы религии», — написал Стано в Twitter.

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