Британский фотограф Йохан Сиггесон умилил сеть серией фотоснимков, посвященных милому тюлененку, которого он запечатлел на одном из пляжей Норфолка.

Примечательно, что малыш не испугался человека с камерой, а вполне охотно позировал перед объективом камеры. Снимки, впоследствии опубликованные Сиггесоном, облетели сеть и стали причиной неподдельного восторга тысяч пользователей, пишет Апостроф.

По словам фотографа, в то время, когда он путешествовал по Норфолку, стояла мрачная дождливая погода, которая дополнялась сильным порывистым ветром. Разочарованный мужчина утратил надежду сделать хорошие фото, но спустя некоторое время на небе показалось солнце. Насладиться погодным прояснением решил тот самый тюлененок, который позже стал звездой интернета. Увидев, как малыш машет плавником, фотограф не смог устоять и не сделать несколько кадров.

Известно, что тюлени, нежащиеся на солнце в зимний период времени, на восточных пляжах Британии – явление крайне редкое. И, судя по всему, Сиггесону несказанно повезло, раз он сумел заснять милого детеныша, отдыхающего на побережье и порадовать ценителей прекрасного такими трогательными фото.

Minval.az