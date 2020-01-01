Демонстранты, штурмовавшие посольство США в Багдаде, покинули район дипмиссии после призыва командования шиитского ополчения, сообщает иракский телеканал Alsumaria.

Ранее командование «Аль-Хашд аш-Шааби» призвало своих сторонников покинуть район посольства США из уважения к призывам правительства Ирака.

«Демонстранты постепенно покинули район посольства США», — сообщает телеканал.

По данным телеканала, министр внутренних дел Ирака Ясин Аль-Ясири посетил место митинга у посольства, чтобы удостовериться, что демонстранты уходят оттуда.

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