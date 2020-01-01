Ежедневная доза спиртного для женщины не должна превышать 12 граммов чистого алкоголя, а для мужчин не более 24-х граммов (приблизительно 2 бутылки пива по 0,3 л или бокал вина).

Немецкие специалисты пришли к выводу, что употребление алкоголя подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме, с чем связан риск развития многих нарушений, ведущих к заболеваниям.

Таким образом, постоянное употребление алкоголя способно вызвать более 200 заболеваний. Также алкоголизация организма ассоциирована с возникновением рака.

Как пишет немецкий Focus, для сохранения хорошего здоровья человеку необходимо не употреблять алкоголь сверх определенного количества, а лучше всего — вообще отказаться от употребления спиртных напитков.

Minval.az