С 1992 года по 2018 год скорость таяния льда Гренландии увеличилась в семь раз, пишет журнал Nature.

Сообщается, что в 90-х годах 20 в. таяния льда соответствовало около 1 мл роста уровня воды, а сейчас этот показатель составляет 7 мл.

Исследователи предполагают, что к концу 21 в. талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 см.

«Для определения скорости таяния Гренландии 89 ученых из 50 международных организаций проанализировали спутниковые снимки за последние почти 30 лет и сравнили изменения береговой линии острова. Так, они установили, что с 1992 года Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда, что соответствует росту уровня Мирового океана на 10,6 миллиметра», — отмечается в сообщении.

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