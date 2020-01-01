В Стамбуле неизвестный мужчина оплатил долги за продукты четырем малообеспеченным людям и подбросил им в дома конверты с деньгами, сообщает The Guardian.

Мужчина пришел к владельцу продуктового магазина и попросил показать тетрадь, в которой тот записывает долги клиентов. Продавец рассказал ему, что большие долги имели четыре человека. Вскоре этот мужчина погасил долги этих людей и дал дополнительные деньги этим семьям.

«Я спросил, как его зовут, и он сказал мне: «Просто зови меня Робин Гуд»», — рассказал владелец магазина.

Этот же человек в марте этого года тоже подбрасывал деньги малообеспеченным семьям.

Minval.az