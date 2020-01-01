Эксперта напомнили россиянам, что большая часть новогодних салатов хранятся не более суток, передает РИА «Новости».

Эксперты советуют заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол.

«Салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами», — рассказала специалист инспекции по качеству питания Валентина Семенова.

По ее словам, заправлять салаты (майонезом, соусом или маслом) стоит только перед подачей. Кроме того, специалист советует в салаты оливье или «Столичный» не добавлять сразу свежие огурцы и не заправлять майонезом — таким образом салаты смогут сохраниться дольше.

Так сельдь под шубой и мимоза хранятся только 6 часов, а салаты из вареных, тушеных и жареных овощей могут храниться не более суток.

Винегрет без заправки можно хранить 18 часов, салаты из рыбы и морепродуктов — 12 часов.

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