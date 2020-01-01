Более 741,9 тыс. беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую республику (САР), сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю над перемещением беженцев, пишет «Интерфакс-Украина».

«Всего с 30 сентября 2015 г. в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 741,9 тыс. человек (женщин — 222,89 тыс., детей — 378,67 тыс.)», — говорится в сообщении.

Только за прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 853 беженца: из Ливана 352 человека (женщин — 105, детей — 180), из Иордании — 501 человек (женщин — 150, детей — 256).

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