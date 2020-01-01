Власти США будут «глубоко разочарованы» в случае отказа Северной Кореи от моратория на атомные испытания и тесты межконтинентальных ракет, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Таким образом он отреагировал на обещание лидера КНДР Ким Чен Ына показать новое стратегическое оружие, передает Deutsche Welle.

По словам Помпео, Вашингтон надеется, что власти Северной Кореи изберут «тропу дипломатии» и предпочтут «мир и благополучие конфликту и войне».

Ранее 1 января Ким Чен Ын заявил, что вскоре страна покажет новый разработанный вид стратегического оружия. По его словам, США по-прежнему враждебно настроены по отношению к Пхеньяну, поэтому необходимо более активно разрабатывать стратегические вооружения.

Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, в том числе отказаться от переговоров по денуклеаризации. 8 декабря президент США Дональд Трамп предупредил Ким Чен Ына о риске «потерять все» в случае ухудшения отношений между двумя странами.

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