Протестующие в Ираке не проникли в посольство США, планов эвакуации персонала нет, посла из страны тоже не эвакуировали, сообщил во вторник РИА Новости представитель госдепартамента.

«Американские сотрудники в безопасности, проникновения не было. Планов эвакуации посольства нет. Посол США в Ираке Мэтт Тьюллер находился в запланированной ранее личной поездке, и сообщения, что он был эвакуирован, не соответствуют действительности. Он возвращается в посольство», — сказал он.

США отправляют дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде, говорится в заявлении главы Пентагона Марка Эспера.

«Мы направляем дополнительные силы, чтобы поддержать наших сотрудников в посольстве», — говорится в заявлении.

Эспер также призвал власти Ирака выполнять их обязательства по охране американских сотрудников.

Minval.az