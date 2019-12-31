Экс-глава концерна Nissan Карлос Гон покинул здание, где содержался под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанские СМИ.

Отмечается, что в дом в Токио, где находился Гон приишла группа наемников из «частной военной компании» под видом музыкантов, которые и вынесли Гона в чехле. По данным СМИ, сотрудники безопасности ничего не заподозрили.

Далее Гон покинул Японию на частном самолете, сообщает СМИ.

МИД Ливана официально подтвердил нахождение Гона в стране и заявил, что не располагает подробностями того, как ему удалось покинуть Японию.

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