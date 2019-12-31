Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies заявила о росте продаж примерно на 18% в 2019 году, сообщает Associated Press.

О росте продаж заявил председатель компании Эрик Сюй в новогоднем обращении к сотрудникам.

Усилия Соединенных Штатов, направленные на ограничение бизнеса Huawei, не оказали существенного влияния на прибыль и продажи компании, подчеркнул Сюй. Он отметил, что Huawei продолжает работать для своих клиентов.

Также Сюй предупредил сотрудников, что 2020 год будет трудным для компании, так как давление со стороны США создает сложные условия для выживания и процветания Huawei.

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