Английская полиция ищет преступника, который во время кражи из ювелирного магазина проглотил серьги стоимостью 13 000 фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Daily Star.

Неизвестный мужчина 23 декабря зашел в ювелирный магазин одного из торговых центров Хамберсайда, украл золотые серьги с бриллиантами в 18 карат и еще одни серьги из белого золота, а затем проглотил их. Также он надел на свои пальцы два перстня — из желтого золота и платины с бриллиантами.

Полиция опубликовала кадры с камеры видеонаблюдения магазина и описала приметы преступника: темнокожий, возрастом около 30 лет, худой, с бритой головой, ростом около 170 сантиметров.

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