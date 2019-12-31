Мужчина сдал в аренду «семье из четырех человек» свой особняк в лондонском районе Челси, но вместо нее дом сняла компания в 500 человек. Они разгромили особняк, отмечая там 18-летие одного из гостей. После этого сайт Airbnb, где висело объявление об аренде, исключил дом из каталога, лишив его владельца заработка, пишет The Sun.

67-летний Майкл Гарольд около двух с половиной месяцев восстанавливал особняк после погрома. Ущерб составил около 445 тысяч фунтов стерлингов. Airbnb сразу же после инцидента удалил с сайта это и еще одно объявление об аренде. Оба объекта принадлежали Гарольду. В результате он и его бизнес-партнер Патрисия Артега оказались без источника дохода. Ночь в разрушенном компанией особняке стоила 5 500 фунтов стерлингов, а в другом — 9 490 фунтов стерлингов.

Airbnb предложила компенсацию только в 102 586 фунтов стерлингов. Гарольд в ответ подал в суд иск на сумму в 723 тысячи фунтов стерлингов. Компания пока что не подала встречный иск.

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