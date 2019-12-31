Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон может рассчитывать на консульскую поддержку Франции после побега в Ливан из Японии, где он находился под домашним арестом.

Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник госсекретарь при Министерстве экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рунаше.

«Он не стоит превыше закона, — сказала госсекретарь. — Если бы иностранный гражданин сбежал от французского правосудия, мы были бы крайне раздосадованы. Однако, как любой француз, он имеет право на консульскую поддержку и мы должны оказать ее».

Панье-Рунаше отказалась комментировать сам факт бегства бывшего топ-менеджера автомобильного альянса, а также его заявления об условиях содержания под стражей в Японии. «Нужно понять, что произошло», — отметила она, добавив, что сама узнала о произошедшем в понедельник вечером из СМИ.

«Что нас интересует, так это будущее альянса Renault — Nissan», — подчеркнула госсекретарь, добавив, что не считает, будто произошедшее может сказаться на его существовании. По ее словам, «эта страница уже была перевернута», и новый глава совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар «проделал очень хорошую работу» по укреплению связей с японскими партнерами после скандала с экс-главой альянса.

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