Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за организацией штурма американского посольства в Ираке и понесет за это полную ответственность.

Протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби».

«В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства, о чем мы уведомили (иракские власти)», — написал Трамп в Twitter.

Minval.az