Американский сенатор-республиканец Марко Рубио обвинил Иран в организации беспорядков у посольства США в Багдаде и заявил, что иранские власти должны нести за это ответственность.

Протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби».

«Иран несет прямую ответственность за организацию штурма посольства США и должен быть привлечен к ответственности за это и за безопасность каждого американца, работающего там», — написал Рубио в своем аккаунте в Twitter.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе «зеленой зоны» иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболла».

Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмисии и уже покинули Ирак.

Minval.az