Отец Греты Тунберг Сванте в интервью BBC News рассказал, что сподвигло его дочь на общественную деятельность. Оказалось, что девушка занялась проблемами изменения климата, чтобы отвлечься от затяжной депрессии.

Сванте отметил, что Грета находилась в подавленном эмоциональном состоянии три или четыре года. При этом депрессия девушки прогрессировала, поэтому ее мать Малена Эрнман отказалась от работы, чтобы все время посвятить дочери.

В результате Грете был поставлен диагноз «синдром Аспергера».

Чета Тунберг, чтобы отвлечь дочь от переживаний, начала обсуждать с ней вопросы изменения климата. Девушка увлеклась, а родители отметили: чем глубже Грета погружается в экологические проблемы, тем лучше себя чувствует. При этом школьница стала настолько жёстко придерживаться выбранным принципам, что впоследствии сам Сванте стал веганом, а Малена отказалась от авиаперелетов.

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