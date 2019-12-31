В китайском городе Ухань 27 человек заболели пневмонией неизвестного происхождения, сообщает РИА Новости.

Городские власти призвали медиков вести статистику, чтобы эксперты могли оценить риск распространения эпидемии.

По данным СМИ в настоящее время из 27 пациентов двое идут на поправку, семеро — находятся в крайне тяжелом состоянии. Их поместили в карантин. В обстоятельствах ситуации будут разбираться специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

«В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления лёгких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом», — говорится в сообщении, распространенным местными властями.

Китайские пользователи соцсетей полагают, что речь может идти об атипичной пневмонии, однако медики эту информацию опровергают.

Minval.az