Санкции США против газопровода «Северный поток – 2» запоздали на год, пишет американское издание Forbes.

Введение ограничительных мер против газопровода на данном этапе не может существенно помешать на сроки завершения строительства «Северного потока – 2», отмечается в статье.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России, в том числе против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

Minval.az