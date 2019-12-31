Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, который покинул Японию в нарушение условий залога, мог въехать в Ливан под чужим именем, сообщил телеканал NHK со ссылкой на представителей ливанских властей.

Ранее стало известно, что Гон покинул Японию, несмотря на домашний арест, и находится в Ливане (у него гражданство Франции, Бразилии и Ливана). Сам Гон заявил, что покинул Японию, «спасаясь от политического преследования».

«Он въехал под другим именем. Имя Карлоса Гона не значится», — сообщили телеканалу источник в ливанской иммиграционной службе.

Действующие в отношении Гона условия нахождения под домашним арестом предполагают, что любая его поездка за пределы Японии требует соответствующего разрешения. Однако пометок об этом в деле Гона нет, и условия его освобождения под залог не изменялись, передает японское агентство Киодо.

Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов примерно на 70 миллионов долларов, позже к этому добавились еще несколько эпизодов. В январе 2019 года Гону официально предъявили обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Весной защита внесла залог и Гона поместили под домашний арест.

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