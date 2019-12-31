МИД Ирака намерен вызвать для беседы посла США в Багдаде и указать ему на недопустимость ударов, подобных тем, которые были совершены против одного из подразделений шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» на территории страны.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства арабской республики.

«МИД решительно осуждает бомбардировку штаб-квартиры одной из входящих в «Аль-Хашд аш-Шааби» бригад американскими войсками, считая ее грубым нарушением суверенитета Ирака, порицаемым актом, который идет вразрез со всеми принципами и законами, регулирующими отношения между государствами», — указали в ведомстве. В нем также подчеркнули, что эти военизированные отряды шиитского ополчения являются «иракской национальной силой», которая оказала «эффективное влияние на оборону Ирака и его единство, самоотверженно и с доблестью боролась» с террористической группировкой «Исламское государство», «остановила ее экспансию и защитила страну от этого зла». «Она входит в структуру иракских вооруженных сил, подчиняясь приказам главнокомандующего», — отмечается в коммюнике.

«Ирак — независимая страна, а ее внутренняя безопасность является наивысшим приоритетом, поэтому мы не позволим, чтобы она превратилась в поле битвы, перевалочный пункт для нападений или плацдарм, который можно использовать для нанесения вреда соседним странам, — подчеркнули в МИД. — Американский посол в Багдаде будет вызван в МИД, где до его сведения доведут все вышесказанное». Кроме того, сообщили в министерстве, власти в Багдаде намерены начать консультации с европейскими партнерами по международной коалиции, чтобы «выработать единую позицию относительно рабочих механизмов и будущего присутствия коалиционных сил в Ираке».

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