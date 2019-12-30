Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в сообщении каталонской службы экстренной помощи.

«По меньшей мере 14 человек получили ожоги разной степени при взрыве» в населенном пункте Сентельес, отмечается в нем.

В этом испанском муниципалитете в понедельник отмечался праздник в честь его покровительницы. По версии газеты El Periodico, речь идет о взрыве пиротехники. На месте происшествия работают пожарные и медики.

Una desena de ferits per cremades durant la Festa del Pi de Centelles. El @semgencat trasllada nou persones amb cremades a Vall d’Hebron, tres de les quals estan greus

https://t.co/bytGhO2ZwS #Osona pic.twitter.com/4M68OZPge4 — Osona.com (@osona) 30 декабря 2019 г.

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