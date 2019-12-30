Ирак не должен стать ареной конфликта между США и Ираном, заявил в понедельник влиятельный иракский шиитский богослов Муктада ас-Садр.

Также он является духовным лидером крупнейшего блока в парламенте Ирака «ас-Сайрун» — 54 места.

«Нам нужно, чтобы власти заняли твердую позицию: удержали Ирак от жестокой войны, которая пожрет растительность и осушит земли», — цитирует «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Курдистан 24» выдержки из заявления богослова.

Также Муктада ас-Садр призвал граждан Ирака «осудить тех, кто хочет втянуть Ирак в войну».

«Нам нужен мир и реконструкция. Ирак не хочет войны, и любая сила, которая ввергает Ирак в войну, станет врагом народа», — заключил он.

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