Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил Раисе Атамбаевой, жене экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, новый автомобиль представительского класса и взял на себя расходы по эксплуатации машины, включая топливо и зарплату водителя, сообщила в понедельник пресс-служба Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), основанной бывшим главой государства.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов, увидев фотографию Раисы Атамбаевой в общественном транспорте, подарил ей новый автомобиль представительского класса с оплатой зарплаты водителю и всех расходов по эксплуатации машины, включая топливо», — заявили в СДПК, передает «Интерфакс».

Раиса Атамбаева в заявлении, которое приводит СДПК, отметила, что народная поддержка придает ей сил и надежду на лучшее. Она добавила, что люди узнают ее на улице, поддерживают и просят передать слова благодарности экс-президенту республики Атамбаеву за его работу во благо страны. Она также заявила, что для нее пользоваться общественным транспортом было обычным делом.

Ранее в социальных сетях появились фотографии Раисы Атамбаевой на остановке общественного транспорта в Бишкеке, а также вовремя поездки в маршрутке.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы «Альфа» предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов «Альфы» были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в убийстве бойца спецназа и организации массовых беспорядков. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении. Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест.

Раиса Атамбаева — татарка по национальности.

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