Рейтинг лучших зарубежных хоррор-фильмов 2019 года опубликовал телеканал «Настоящее Страшное Телевидение».

Топ-10 был составлен на основе данных 14 сайтов о кино с общим охватом в 731 млн человек. Первое место занял хоррор «Мы» Джордана Пила о семье, пытающейся выжить во время восстания клонов. На втором месте оказалось «Солнцестояние» Ари Астер, на третьем — «Маяк» Роберта Эггерса, на .четвертом — «Я иду искать» Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта. Замыкает топ-5 «Доктор Сон» Майка Флэнегана, снятый по роману Стивена Кинга — продолжению «Сияния».

Также в топ вошли фильмы «Капкан», «Зомби одним планом!», «Страшные истории для рассказа в темноте», «Тигры не боятся» и «Оно 2».

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