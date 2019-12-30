Парламент Казахстана утвердил проект закона «О статусе педагога», на основании которого за оскорбление учителя можно будет оказаться за решёткой, передает местное издание «Золотая орда».

Проект закона направлен на подпись президенту Республики Казахстан.

Отмечается, что нововведение вступит в силу со следующего года.

Согласно законопроекту, статус педагога значительно повысится. Уже с января зарплата учителей вырастет на четверть. Речь идёт о должностном окладе. Кроме этого, предусмотрены и другие меры поощрения.

«Наши коллеги, которые имеют степень магистра, они будут получать ежемесячно 10 МРП (месячных расчетных показателей). В этом году это — 25 500 тенге (1 585,54 грн. — прим. авт.). Те, кто имеют соответствующие категории, они будут получать от 30 до 50% от своего должностного оклада надбавку», — сообщил министр образования РК Асхат Аймагамбетов.

По его словам, учителей также начнут штрафовать за несвойственную им деятельность.

А за оскорбление учителя можно и вовсе угодить за решётку.

«Штрафы от 30 МРП. За повторные вещи, злостные нарушения предлагается даже административный арест», — отметил министр образования.

Minval.az