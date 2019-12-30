Россия не получала от США информации об ударах по ряду объектов в Сирии и Ираке, нанесённых 29 декабря.

Об этом сообщил 30 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос. Вашингтон Москву о воздушных атаках не информировал, пояснил Песков.

При этом он отметил, что любые действия, направленные на уничтожение террористов, оцениваются положительно. Однако те действия, что ведут к дестабилизации — расцениваются негативно. Такие критерии применяются каждый раз.

Minval.az