Сергей Поярков, ведущий украинского телеканала «Прямой», которого связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами. Об этом он заявил в эфире своей программы «Поярков News».

Поярков назвал президента «невоспитанным зеленым чмом» из-за уголовных дел, которые были возбуждены в отношении волонтера Маруси Зверобой и депутата Верховной Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» Софии Федины. Ведущий призвал граждан Украины «воспитывать» Зеленского.

«Вы — моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!» — закончил свою речь Поярков.

Minval.az