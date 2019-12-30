Канцерогенный асбест был обнаружен на одном из олимпийских объектов в Токио, сообщило агентство Киодо.

В двух места несущих балок купола центра водных видов спорта Тацуми в Токио был обнаружен асбест. Асбест ранее часто использовался в строительстве в противопожарных целях, однако затем стало известно об его опасности для организма, в частности, о том, что он может становиться причиной раковых заболеваний.

Асбест находится в таком месте, где практически исключен его контакт с человеком, однако несмотря на это мэрия Токио пообещала принять срочные меры.

Между тем, по данным газеты «Асахи», сведения об асбесте в центре Тацуми появились еще в 2017 году, однако тогда мэрия не стала предпринимать никаких действий, объяснив это тем, что он находится в месте, где не может причинить вред человеку.

Minval.az