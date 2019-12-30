Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду появился на международной конференции спортсменов в Дубае в украшениях на сумму 630 тысяч фунтов стерлингов. На это обратило внимание Daily Mail.

Так, на левой руке футболиста были самые дорогие в мире часы Rolex GMT-Master Ice из белого золота, инкрустированные бриллиантами. Стоимость таких часов составляет 380 тысяч фунтов стерлингов.

На средний палец Роналду надел помолвочное кольцо с крупным желтым драгоценным камнем огранки кушон. Ювелирные эксперты предполагают, что украшение было сделано на заказ, и оценивают его в 200 тысяч фунтов стерлингов (16 миллионов рублей).

На безымянном пальце спортсмена журналисты разглядели «кольцо вечности», представляющее собой ряд бриллиантов, которые опоясывают палец и символизируют бесконечность. Цена такого кольца — 50 тысяч фунтов стерлингов.

Minval.az