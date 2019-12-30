Власти Ирана намерены продолжать военно-морские учения, и, расширяя их географию, провести маневры в будущем в Каспийском море при участии стран региона, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

Контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что Иран намеревается организовать совместные военные учения в Каспийском море и с региональными странами — по итогам недавних успешных учений с Россией и Китаем в Индийском океане и в Оманском заливе, сообщает агентство «Интерфакс».

Ханзади подчеркнул, что Иран, Россия и Китай договорились проводить военно-морские учения каждый год.

«Мы намерены добиться коллективной безопасности, и с этой целью мы приглашаем региональные государства присоединиться к нам», — прибавил командующий.

«Угрозы для Персидского залива нет, кроме присутствия иностранных сил, таких как США, которые ставят под удар безопасность региона», — также заявил он.

Minval.az