США готовы предпринять дополнительные действия против Ирана по мере необходимости, заявил глава Пентагона Марк Эспер, комментируя удары ВС США по объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии.

Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии «в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам». В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить «атаки в будущем» против сил коалиции. США обвиняют Иран в спонсировании «Хезболлах».

«Удары были успешными. Я хотел бы добавить, что в нашей сегодняшней беседе с президентом мы обсудили с ним другие доступные варианты. И я также хотел бы отметить, что мы предпримем дополнительные действия по мере необходимости в целях самообороны и сдерживания плохих действий со стороны военизированных формирований или Ирана», — заявил Эспер.

Он рассказал, что для нанесения ударов использовались истребители-бомбардировщики F-15 «Страйк Игл». Три объекта находились на западе Ирака и два на востоке Сирии.

Глава Пентагона, госсекретарь США Майк Помпео, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прибыли во Флориду, чтобы проинформировать президента страны Дональда Трампа о прошедших ударах по базам движения «Катаиб Хезболла».

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