Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам, наносящем угрозу для его жизни. Как пишет «Газета.ру», об этом сообщает спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер изданию Sonntagsblick.

Он отметил, что замечал «клинически измеримые последствия психологических пыток» во время посещения тюрьмы в Великобритании. Мельцер добавил, что у Ассанжа уже на тот момент были нарушены «определенные когнитивные способности».

Спецдокладчик ООН по пыткам уточнил, что уязвимым основателя Wikileaks также сделали проведение 24-часового наблюдения, а также отсутствие возможности поговорить со своими американскими адвокатами.

Происходящее с Ассанжем он назвал «белой пыткой» и нервной сверхстимуляции, которая может привести «к коллапсу кровообращения или нервному срыву, вплоть до смерти».

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