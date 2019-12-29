Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Кремле.

Как передает РИА Новости, разговор состоялся по инициативе Москвы.

Глава государства поблагодарил собеседника за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

Кроме того, мировые лидеры обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В пятницу ФСБ задержала двоих россиян, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.

Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.

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