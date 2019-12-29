До 41 человека выросло на Филиппинах число погибших от тайфуна «Фанфон», известного также под именем «Урсула», передает в воскресенье «Интерфакс».
Среди погибших — экипажи трех лодок, перевернувшихся из-за сильного ветра.
До 41 человека выросло на Филиппинах число погибших от тайфуна «Фанфон», известного также под именем «Урсула», передает в воскресенье «Интерфакс».
Среди погибших — экипажи трех лодок, перевернувшихся из-за сильного ветра.
Дата: 2019/12/29 22:19
Раздел: Мир
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