До 41 человека выросло на Филиппинах число погибших от тайфуна «Фанфон», известного также под именем «Урсула», передает в воскресенье «Интерфакс».

Среди погибших — экипажи трех лодок, перевернувшихся из-за сильного ветра.

Minval.az