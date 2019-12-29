Один из ключевых командиров движения «Талибан» мулла Рахмудин убит в ходе авиаудара правительственных сил в провинции Кундуз, сообщил в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны Афганистана.

«Военно-воздушные силы Афганистана утром в воскресенье нанесли авиаудары по скоплению боевиков на территории уезда Ханабад провинции Кундуз, в результате погибли ключевой командир движения «Талибан» мулла Рахмудин и еще 13 террористов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе этих авиаударов также было уничтожено несколько укрытий и бункеров талибов.

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