Власти ЕС призвали правительство Сирии и его союзников остановить удары в провинции Идлиб на северо-западе страны, сообщает в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Боррелля.

«Эскалация напряженности на северо-западе Сирии со стороны сирийского режима и его союзников должна прекратиться», — говорится в заявлении властей ЕС, которое приводит «Интерфакс».

«Все стороны имеют обязательства защищать гражданских лиц. Режим и его союзники должны прекратить неизбирательные военные удары и уважать международное гуманитарное право», — отмечается в заявлении.

При этом в нем утверждается, что операции в Идлибе привели к массовой гибели мирных жителей.

В то же время, уточняют СМИ, власти ЕС признали, что в этом регионе Сирии действуют террористические группы, однако в Брюсселе указали на то, что антитеррористическая кампания не должна нарушать международные нормы и не подвергать опасности жизнь мирных граждан.

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