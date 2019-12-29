Эксперты составили список рекомендаций для тех, кто хочет ускорить метаболизм. Об этом сообщает Food News.

Так, в первую очередь диетологи советуют употреблять больше жидкости, так как 1,5 литра воды в день способствуют сжиганию дополнительных 17,4 тыс. килокалорий в год. Отмечается, что можно пить травяной чай и есть продукты с высоким содержанием воды: огурцы, грейпфруты, арбузы и цукини.

Эксперты также советуют употреблять больше клетчатки. Она в большом количестве содержится в яблоках, брокколи, зеленом горошке, грушах, малине и репе.

Кроме того, специалисты напомнили, что одна чайная ложка горчицы может значительно ускорить метаболизм спустя несколько часов.

Рекомендуется также заниматься физическими упражнениями, чаще смеяться и поддерживать температуру в спальне на уровне 19°С.

Minval.az