В заповеднике Нгоронгоро в Танзании умерла самая старая самка черного носорога по имени Фауста, пишеь Газета.ру со ссылкой на публикацию администрации заповедника с социальной сети Facebook.

Фауста, предположительно, умерла в возрасте 57 лет естественной смертью в 20.29 в неволе в кратере Нгоронгоро 27 декабря.

Отмечается, что ее поместили в неволю в 2016 году, когда состояние ее здоровья стало ухудшаться после нескольких нападений гиен. Также у самки носорога были проблемы со зрением, что затрудняло ее существование в дикой природе.

Согласно данным заповедника, средняя продолжительность жизни носорогов в дикой природе составляет от 37 до 43 лет, при этом в неволи они могут жить до 50 лет.

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