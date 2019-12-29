Первый в истории современной Беларуси Венский бал прошел во Дворце Независимости, передает БЕЛТА.

Среди участников и гостей праздника — Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представители органов госуправления и дипломатического корпуса.

Венские балы отнесены к памятникам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и являются неотъемлемой частью мировой культуры. Бал в Минске проходил в соответствии с многовековыми традициями и критериями ЮНЕСКО. Программа праздника включала две части — классическую и произвольную.

Следуя указаниям распорядителя бала и танцмейстера, участники праздника исполнили польку, падепатинер, галоп и полночную кадриль. Когда был объявлен традиционный венский вальс и зазвучала музыка Штрауса, в зале вальсировали практически все. К танцующим парам присоединился и глава государства.

На этот раз Александр Лукашенко танцевал с ведущей телеканала «Беларусь 1», неделю назад назначенной заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Полиной Шубой.

Интересно, что 10 лет назад Полина шуба уже танцевала с Лукашенко на балу выпускников.

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