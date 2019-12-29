Группа протестующих в Ираке заняла территорию нефтяного месторождения Нассирия на юге страны. Захватчики потребовали от обслуживающего персонала отключить электроэнергию на нефтепромысле и прекратить все работы, сообщает dw.com.

В Нассирии производится около 90 тысяч баррелей нефти в день. Экономика Ирака зависит от нефтепромыслов, дающих около 90 процентов средств в госбюджет, напоминает Reuters. По объемам добываемого сырья страна занимает второе место в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

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