Несколько сотен демонстрантов провели в субботу акцию протеста в Стамбуле против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб, которое вынудило более 235 тыс. мирных жителей покинуть свои дома.

Как сообщает Франс пресс, собравшиеся, в основном живущие в Турции сирийцы, скандировали: «Убийца Путин, убирайся из Сирии!», среди плакатов было изображение российского президента в образе Санта-Клауса с мешком бомб и ракет и подписью «Веселого Рождества».

Сирийская армия при поддержке российских военных ведет обстрелы Идлиба с конца ноября. В середине декабря сирийская армия при поддержке российских ВВС начала наступление на регион.

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