Правительство Великобритании случайно опубликовало личные данные более тысячи знаменитостей, сообщает агентство Euronews.

Так, утечка личной информации известных людей произошла в четверг – на всеобщее обозрение был выставлен список “Новогодние награды 2020”, в котором отмечаются достижения и вклад общества, а также рыцарские звания.

Например, в списке можно было увидеть сэра Элтона Джона (Компаньон чести), Оливию Ньютон-Джон (кавалерственная дама) и директора Сэма Мендеса (рыцарство).

Оиметим, что правительство Соединенного Королевства принесло свои извинения за инцидент, и заявило, что информация была удалена.

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