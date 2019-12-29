В Нур-Султане и Алматы в воскресенье проходят церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе, произошедшей в пятницу близ казахстанского мегаполиса, сообщает Интерфакс.

Так, в Алматы в воскресенье проводили в последний путь председателя президиума РОО «Совет генералов» Рустема Кайдарова, жизнь которого оборвалась в авиакатастрофе. В траурной церемонии принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Накануне вечером Сагинтаев посетил семьи погибших в авиакатастрофе алматинцев — Кайрхана Туматова, Марата Муратбаева (командир экипажа), Николая Асташова и Валерия Ануфриева, выразил соболезнования и высказал слова поддержки.

Со своей стороны, аким столицы Алтай Кульгинов в субботу тоже посетил родных погибших при падении самолета и выразил соболезнования семьям Даны Кругловой и Аршат Исиной, сообщила пресс-служба акимата Нур-Султана.

По ее информации, организацию похорон жертв аварии взял на себя столичный акимат.

Компания Amanat, являющаяся страховщиком потерпевшего крушение под Алматы самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, произведет страховые выплаты пострадавшим и лицам, находившимся на иждивении погибших пассажиров, сообщила пресс-служба страховой компании в воскресенье.

«По законодательству Республики Казахстан, пассажиры, получившие увечье, травму или иное повреждение здоровья, получат выплаты до 200 МРП (месячный расчетный показатель) в размере фактических расходов на лечение. Если в результате крушения самолета пассажиру будет установлена инвалидность, Amanat произведет выплаты от 2 500 МРП до 5 000 МРП в зависимости от группы инвалидности. За смерть пассажира предусмотрена выплата в размере 5 000 МРП», — сказал председатель правления СК «Amanat» Ергали Бегимбетов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что будут возмещены расходы на погребение в размере 100 МРП.

Для расчета размера выплаты используется МРП (месячный расчетный показатель), установленный на день страховой выплаты, уточнили в компании.

В настоящее время МРП в Казахстане составляет 2525 тенге. С января 2020 года он будет равен 2651 тенге. Текущий курс тенге на 29 декабря составляет 380,44/$1.

По словам руководителя организации, страховые выплаты будут осуществляться в течение семи рабочих дней со дня получения страховой компанией требуемых законом документов от АО «Bek Air» и потерпевших.

Minval.az