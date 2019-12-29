В 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.

По их данным, всего за это год в США было совершено 41 массовое убийство (убийство четырех или более человек без учета преступника). Из них 33 были массовыми расстрелами. В результате атак погибли 211 человек.

Отмечается, что в большинстве случаев преступники и жертвы были знакомы — массовые убийства происходили в результате семейных ссор, конфликтов, связанных с преступными бандами или наркотиками, а также происходили на почве ненависти к коллегам или членам семьи. Во многих случаях мотив преступника установить не удалось.

Девять массовых расстрелов произошло в общественном месте, остальные — в домах, на рабочем месте или в баре. Массовые убийства были зафиксированы почти в половине американских штатов, причем больше всего — во Калифорнии, где действуют одни из наиболее строгих законов об оружии.

Агентство начало вести соответствующую статистику в 2006 году, однако исследователям не удалось обнаружить сопоставимого числа массовых убийств как минимум с 1970-х годов. По количеству погибших рекордным остается 2017 год, когда в Лас-Вегасе произошла самая смертоносная массовая стрельба в современной истории США.

Напомним, что в США 3 августа мужчина с автоматом АК-47 вошел в супермаркет в Эль-Пасо и открыл стрельбу — погибли 20 человек.

На следующий день произошло еще два теракта. В Дейтоне, Огайо, погибли 10 человек, еще 16 были ранены. В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по детской площадке — 7 человек получили ранения.

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