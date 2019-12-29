Несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем в субботу вечером неподалеку от здания синагоги в городе Монси (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что, по данным некоторых из них, в результате инцидента ранения получили не менее трех человек. В свою очередь, организация Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC — Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев) заявила в Twitter о том, что в результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.

«В 09:50 сегодня вечером поступил сигнал о массовой резне <…>, — указывается в заявлении. — Она произошла в доме хасидского раввина. Пять человек с колотыми ранениями, все хасиды, доставлены в местные больницы».

Полиция проводит операцию на месте происшествия.

Minval.az